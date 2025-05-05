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Тулячка отсудила полмиллиона у коммунальщиков за травму на льду возле дома
Фото из архива Myslo.

Тулячка отсудила полмиллиона у коммунальщиков за травму на льду возле дома

Управляющая компания отказалось добровольно компенсировать расходы потерпевшей на восстановление здоровья.

Тулячка пожаловалась в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию «СтройТехМонтаж», ответственную за содержание придомовой территории её многоквартирного дома на улице Володарского. Женщина сообщила, что в ноябре 2023 года, выходя из подъезда, поскользнулась на льду и получила серьёзную травму.

Оказалось, что сотрудники управляющей компании пренебрегли своими обязанностями по своевременному удалению снежных масс и обработке покрытия антигололёдными средствами. Из-за халатности сотрудников произошло падение пожилой женщины. 

Поскольку руководство компании отказалось добровольно компенсировать расходы потерпевшей на восстановление здоровья и возместить ей моральный ущерб, прокуратура инициировала судебное разбирательство в защиту прав заявительницы.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать с ООО «СтройТехМонтаж» в пользу пострадавшей сумму свыше полумиллиона рублей. Решение вступило в законную силу. 

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