  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Первомайской водитель автобуса решил, что ему можно на красный - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Первомайской водитель автобуса решил, что ему можно на красный

На ул. Первомайской водитель автобуса решил, что ему можно на красный

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе перекрестка ул. Первомайской и ул. Ф. Энгельса в Туле. На записи видно, как водитель автобуса № 40 заехал за стоп-линию на запрещающий сигнал светофора.

«Ну не понимаю я этого…», — прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель не увидел ничего страшного в обгоне по встречке
Дежурная часть
В Туле водитель не увидел ничего страшного в обгоне по встречке
вчера, в 20:00, 25 1334 1
Жительница Скуратово пожаловалась на «рычащих» мотоциклистов
Дежурная часть
Жительница Скуратово пожаловалась на «рычащих» мотоциклистов
вчера, в 14:59, 64 1891 4
На ул. Болдина водитель кроссовера припарковался на тротуаре
Дежурная часть
На ул. Болдина водитель кроссовера припарковался на тротуаре
30 апреля, в 20:00, 42 1560 6
На ул. Советской нарушитель ПДД едва не устроил аварию
Дежурная часть
На ул. Советской нарушитель ПДД едва не устроил аварию
30 апреля, в 17:15, 15 1146 -3

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле стартовали соревнования по художественной гимнастике памяти мастера спорта СССР Ирины Зайцевой
В Туле стартовали соревнования по художественной гимнастике памяти мастера спорта СССР Ирины Зайцевой
На Калужском шоссе ВАЗ столкнулся с большегрузом
На Калужском шоссе ВАЗ столкнулся с большегрузом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.