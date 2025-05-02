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В Туле стартовали соревнования по художественной гимнастике памяти мастера спорта СССР Ирины Зайцевой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовали соревнования по художественной гимнастике памяти мастера спорта СССР Ирины Зайцевой

Участницами стали более 500 спортсменок из разных регионов.

2 мая в Туле открылись межрегиональные соревнования по художественной гимнастике. Они посвящены памяти тренера высшей категории, мастера спорта СССР Ирины Зайцевой. Ее воспитанницы входили в состав сборной России, становились призерами чемпионатов и первенств страны, ЦФО, спортивного общества «Динамо» и других соревнований. За свою жизнь она воспитала более 40 мастеров спорта РФ.

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Министр спорта Тульской области Михаил Трунов отметил, что по инициативе губернатора Дмитрия Миляева в регионе создаются условия для воспитания будущих чемпионов.

— Художественная гимнастика — это не просто спорт, а сочетание красоты и изящества, достигаемое благодаря титаническому труду спортсменок, тренеров и их родителей. Эти соревнования — хорошая возможность оценить высокий уровень мастерства участниц. Желаю всем спортсменкам успехов, а зрителям — получить удовольствие от выступлений, – сказал Михаил Трунов.

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За медали будут бороться более 500 гимнасток из Тульской, Калужской, Московской, Курской, Белгородской, Владимирской, Воронежской областей и г. Москвы. Сильнейших выявят в дисциплинах «Групповое многоборье», «Личное многоборье», «Двойки-многоборье» и «Тройки-многоборье».

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Соревнования завершатся 4 апреля.

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Автор:
сегодня, в 15:56 0
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