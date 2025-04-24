В Тульской области студент попал под поезд

Парень решил сократить путь из дома в учебное заведение по железной дороге.

На 23-м километре железнодорожной станции Бобрик — Донской 17-летний житель Тульской области попал под маневровый поезд.

Как сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тула, молодой человек шел в наушниках вдоль железнодорожного пути, пренебрегая правилами безопасности. На сигнал машиниста большой громкости он не реагировал.

Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники транспортной полиции обратились к тулякам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности.