В Тульской области студент попал под поезд

На 23-м километре железнодорожной станции Бобрик — Донской 17-летний житель Тульской области попал под маневровый поезд.
Как сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тула, молодой человек шел в наушниках вдоль железнодорожного пути, пренебрегая правилами безопасности. На сигнал машиниста большой громкости он не реагировал.
Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники транспортной полиции обратились к тулякам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности.