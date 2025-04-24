  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области студент попал под поезд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области студент попал под поезд

В Тульской области студент попал под поезд

Парень решил сократить путь из дома в учебное заведение по железной дороге.

На 23-м километре железнодорожной станции Бобрик — Донской 17-летний житель Тульской области попал под маневровый поезд. 

Как сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Тула, молодой человек шел в наушниках вдоль железнодорожного пути, пренебрегая правилами безопасности. На сигнал машиниста большой громкости он не реагировал. 

Локомотивная бригада применила экстренное торможение, однако избежать травмирования не удалось. Пострадавшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники транспортной полиции обратились к тулякам с просьбой неукоснительно соблюдать правила безопасности. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
24 апреля, в 19:32 −1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
попал под поезд
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Калужском шоссе встретили автохамище
На Калужском шоссе встретили автохамище
Тульская область будет сотрудничать с международной торговой палатой Yabo Road
Тульская область будет сотрудничать с международной торговой палатой Yabo Road
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.