  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Калужском шоссе встретили автохамище - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Калужском шоссе встретили автохамище

На Калужском шоссе встретили автохамище

Видео с некрасивой дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на Калужском шоссе в Туле. На записи видно, как водитель большегруза продемонстрировал отсутствие воспитания.

«Влез передо мной на сужении, чуть бочину мне не собрал, ещё и средний палец продемонстрировал. По счастливой случайности впоследствии встретились с ним на стоянке, сказал, что палец он не показывал, а просто руку стряхнул и вообще у него 36 лет опыта и большой радиус разворота, поэтому я обязан был его пропустить», — написал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле встретили водителя Audi с плохими манерами
Дежурная часть
В Туле встретили водителя Audi с плохими манерами
вчера, в 20:00, 8 794 0
На ул. Л. Толстого водителей не смутило встречное движение
Дежурная часть
На ул. Л. Толстого водителей не смутило встречное движение
вчера, в 17:30, 9 860 3
На ул. Гоголевской водитель Renault пожелал ехать «против шерсти»
Дежурная часть
На ул. Гоголевской водитель Renault пожелал ехать «против шерсти»
24 апреля, в 17:54, 11 915 3
На пр. Ленина водитель ВАЗа показал, как делать не нужно
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель ВАЗа показал, как делать не нужно
23 апреля, в 20:00, 41 1387 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
24 апреля, в 19:59 +4
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Щекинском районе выпал крупный град
В Щекинском районе выпал крупный град
В Тульской области студент попал под поезд
В Тульской области студент попал под поезд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.