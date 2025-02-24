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Житель Кимовска незаконно хранил дома патроны

Житель Кимовска незаконно хранил дома патроны

Дело направлено в суд.

В Кимовске 54-летний местный житель обвиняется в незаконном хранении боеприпасов, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

По версии следствия, осенью 2024 года обвиняемый находился в районе лесополосы у поселка Зеркального. Там он нашел картонную коробку с патронами разного калибра. Мужчина, не имевший разрешения на хранение боеприпасов, забрал патроны домой. Там их и обнаружили сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий. 

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Первое заседание по этому делу состоится 25 февраля в 11.30. 

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