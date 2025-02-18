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В Тульской области таксист угрожал убить трёх человек и обматерил полицейского

В Тульской области таксист угрожал убить трёх человек и обматерил полицейского

Об этом сообщает региональная прокуратура.

В Одоевском районе 47-летний водитель такси обвиняется в угрозе убийством и публичном оскорблении сотрудников полиции.

Следствием установлено, что 22 ноября 2024 года мужчина посчитал, что его 38-летний коллега перехватывает клиентов. Чтобы исправить эту «несправедливость», таксист пригрозил коллеге ножом, заявив, что перережет ему горло. Чуть позже обвиняемый пригрозил убить брата коллеги, который приехал на автостоянку, а потом добрался и до диспетчера, посчитав, что тот целенаправленно направляет клиентов его конкуренту. 

Диспетчер вызвал полицию, но усмирить буяна удалось с трудом: он кричал, что убьет диспетчера, и в нецензурной форме оскорбил приехавшего на место сотрудника. 

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 


 

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угроза убийствомОдоевский районТульская областьпрокуратурадежурная частьуголовное дело
 

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