В «Арсенал» перешел нападающий из Черногории

Тульский «Арсенал» подписал 31-летнего нападающего сербского клуба «Нови Пазар» Уроша Джурановича. По информации портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 400 000 евро, а сумма компенсации составила 100 000 евро.

Урош — воспитанник черногорского «Могрена». За его плечами — выступление за чешскую «Дуклу», сербские «Раднички», венгерский «Кечкемет» и мальтийский «Хамрун Спартанс».

Последний год Джуранович провел в сербском клубе «Нови Пазар». На его счету 14 матчей и 5 голов.



Отметим, что у нападающего есть опыт выступления за сборную Черногории. В 2022 году он сыграл за национальную сборную три матча.