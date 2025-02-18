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«Деревья смыло водой, а скамейки украли»: тульский застройщик обманул дольщиков с обещаниями о благоустройстве
Фото УФАС по Тульской области.

«Деревья смыло водой, а скамейки украли»: тульский застройщик обманул дольщиков с обещаниями о благоустройстве

Рекламу компании признали ненадлежащей.

В Тульское УФАС России поступили восемь заявлений от собственников квартир ЖК «Молодежный». Застройщик ООО «Аврора-Гринн» в рекламных буклетах обещал собственникам места для отдыха, аллеи с лавочками, газоны, деревья, спортивный корт и т. д.

Заявители представили фотоматериалы, подтверждающие отсутствие на территории микрорайона развитой инфраструктуры.

«На рассмотрении дела представители ООО „Аврора-Гринн“ пояснили, что рекламный буклет носит информационный характер, деревья смыло водой, а скамейки были украдены», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. 

Документальных подтверждений благоустройства ЖК «Молодёжный» компания не представила. Изучив материалы дела, комиссия УФАС признала рекламу ООО «Аврора-Гринн» ненадлежащей.

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Автор:
сегодня, в 11:31 +1
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