  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Директор фирмы в Туле задолжал сотруднице более 70 тысяч рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Директор фирмы в Туле задолжал сотруднице более 70 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com.

Директор фирмы в Туле задолжал сотруднице более 70 тысяч рублей

Деньги выплатили после того, как завели уголовное дело.

В Следственном комитете по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По данным следствия, сотруднице местной организации не была выплачена заработная плата за несколько месяцев на общую сумму свыше 71 тысячи рублей.

В ходе расследования уголовного дела руководство организации добровольно выплатило долг в полном объеме. 

«В настоящее время следователем осуществляется сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу», — отметили в региональном СК. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 15:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
долг по зарплатеуголовное дело

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поручил подготовить летние лагеря к 15 мая 
Дмитрий Миляев поручил подготовить летние лагеря к 15 мая 
В Новомосковском районе ИЖ насмерть задавил пешехода на трассе
В Новомосковском районе ИЖ насмерть задавил пешехода на трассе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.