Директор фирмы в Туле задолжал сотруднице более 70 тысяч рублей

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Деньги выплатили после того, как завели уголовное дело.

В Следственном комитете по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.

По данным следствия, сотруднице местной организации не была выплачена заработная плата за несколько месяцев на общую сумму свыше 71 тысячи рублей.

В ходе расследования уголовного дела руководство организации добровольно выплатило долг в полном объеме.

«В настоящее время следователем осуществляется сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу», — отметили в региональном СК.