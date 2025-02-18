Директор фирмы в Туле задолжал сотруднице более 70 тысяч рублей

В Следственном комитете по Тульской области находится уголовное дело, возбужденное по факту невыплаты заработной платы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
По данным следствия, сотруднице местной организации не была выплачена заработная плата за несколько месяцев на общую сумму свыше 71 тысячи рублей.
В ходе расследования уголовного дела руководство организации добровольно выплатило долг в полном объеме.
«В настоящее время следователем осуществляется сбор и закрепление доказательств по данному уголовному делу», — отметили в региональном СК.