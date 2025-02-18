Дмитрий Миляев поручил подготовить летние лагеря к 15 мая 

На оперативном совещании в правительстве региона 18 февраля обсудили, как идет ремонт и обновление загородных лагерей.

По словам зампреда правительства Ольги Гремяковой, сейчас идет активная стадия ремонтов и строительства новых корпусов лагерей.

— С 2023 года Тульская область — активный участник федеральной программы модернизации инфраструктуры и организации детского отдыха, — пояснила зампред. — В 2023 году начата модернизация лагеря «им. Саши Чекалина». Возведено 3 модуля на 156 мест, создана спортивная инфраструктура и благоустроена территория лагеря.

В 2024 году модернизация базы детских лагерей продолжена за счет региональных средств — было выделено 163 млн руб. А также получено софинансирование из федерального бюджета на 3 года — на 2025–2027 гг.

— Мы приступили к ремонту пищеблоков в лагерях «Орленок», «им. Саши Чекалина» и «им. Олега Кошевого», медблока в «Орленке». Начали монтаж двух жилых корпусов в лагерях «Ласточка» и «им. С. Чекалина». На эти цели из федерального бюджета мы получили 160 млн руб., еще столько же — из регионального бюджета, а благоустройство будет выполнено за счет муниципалитетов, — пояснила Ольга Гремякова.

Все эти объекты будут сданы до 15 мая, чтобы 1 июня они приняли детей.

Что касается воспитательных программ, они сформированы в рамках объявленного Президентом Года защитника Отечества и 80-летия Победы, 100-летия Героя Саши Чекалина, а также объявленного Минобром России Года детского отдыха. По инициативе губернатора в прошлом летнем сезоне дети из дневных городских лагерей посещали музеи. Эта практика будет продолжена в новом сезоне.

Сформированы планы на ремонт детских оздоровительных лагерей на 2026–2027 гг. Подтверждено финансирование капремонта пищеблоков в лагерях «Юность» и «Сигнал», установка двух модулей в лагере «Орленок». Планируется возвести по два жилых модуля в лагере «Юность» и «им. Саши Чекалина», отремонтировать капитально медблок в лагере «им. О. Кошевого».

— Таким образом, в 2027 году будет завершена масштабная модернизация лагеря «им. Саши Чекалина». Это будет современная площадка для отдыха и оздоровления детей, — добавила Ольга Гремякова.

Кроме федерального бюджета на укрепление материально-технической базы летних лагерей из регионального бюджета ежегодно выделяется субсидия. Ее получают все муниципалитеты области, где есть детские летние лагеря (Богородицкий, Кимовский, Щекинский районы, Ефремов и Тула).

— С 2025 года есть соглашение с социальными партнерами, им были переданы два лагеря — «Солнечный» и «Алексин-Бор». Уже в этом году со второй смены будут открыты два лагеря — стационарный и палаточный. Мы примем 300 детей в смену, а первой сменой станет профильная для Форума «Инженеры будущего», — рассказала Ольга Гремякова.

По словам зампреда, большой популярностью у подростков пользуются палаточные лагеря. В 2024 году в области было пять таких лагерей, в них отдохнуло 1148 детей. В 2025 году откроется 7 палаточных лагерей для 2200 школьников. Планируется модернизация этих лагерей.

— Прошу рассмотреть возможность утвердить гранты в форме субсидий для поддержки лучших палаточных лагерей по итогам летней кампании. Средства грантов мы направим на модернизацию таких лагерей.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что сроки подготовки загородных лагерей к работе должны быть выдержаны, заключены контракты и проведены работы по приведению в порядок территории и коммуникаций.

Губернатор поручил предусмотреть средства в бюджете для посещения музеев детьми из пришкольных летних лагерей. А также выработать единые нормативы к обустройству и работе палаточных лагерей.

— Валентина Матвиенко заинтересовалась организацией детского оздоровительного отдыха в регионе. Вполне возможно, она приедет на открытие лагеря «Звездный», — добавил Дмитрий Миляев.

