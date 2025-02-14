Житель Тульской области простил жену, которая ударила его ножом в живот

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию Елены Б., признанной виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Суд установил, что 8 сентября 2024 года обвиняемая поругалась с мужем. Мужчина отвесил ей пощечину, а та в ответ ударила его ножом. Мужчину госпитализировали, его жизнь удалось спасти.

Отметим, что в 2020 году обвиняемая уже была судима за аналогичное преступление: распивала с мужем алкоголь, поругалась и трижды ударила его ножом. Тогда она получила год колонии. И в первом, и во втором случае потерпевший заявлял, что простил благоверную и что он сам виноват в случившемся.

Тем не менее суд признал Елену Б. виновной и отправил её в колонию на 3 года 4 месяца. Тульский областной суд, рассмотрев апелляцию, признал приговор законным и оставил его в силе.