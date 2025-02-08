При пожаре на Косой Горе спасли двоих человек

Пожар ликвидировали на шести квадратных метрах 12 спасателей МЧС России, привлекалось три единицы техники.
Огнеборцы спасли двоих человек. Были эвакуированы четыре человека, в числе которых ребёнок.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.
МЧС России рекомендует:
- установи в жилье пожарный извещатель — прибор обнаружит пламя на ранней стадии и среагирует на дым громким звуком;
- держи дома огнетушитель — сможешь справиться с огнем на ранней стадии возгорания;
- увидел пожар — вызывай спасателей по номерам: 101 или 112.