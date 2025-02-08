При пожаре на Косой Горе спасли двоих человек

Фото МЧС.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажки в тульском посёлке Косая Гора на улице Гагарина.

Пожар ликвидировали на шести квадратных метрах 12 спасателей МЧС России, привлекалось три единицы техники.

Огнеборцы спасли двоих человек. Были эвакуированы четыре человека, в числе которых ребёнок.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

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