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При пожаре на Косой Горе спасли двоих человек
Фото МЧС.

При пожаре на Косой Горе спасли двоих человек

Возгорание произошло в квартире на первом этаже двухэтажки в тульском посёлке Косая Гора на улице Гагарина.

Пожар ликвидировали на шести квадратных метрах 12 спасателей МЧС России, привлекалось три единицы техники.

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Огнеборцы спасли двоих человек. Были эвакуированы четыре человека, в числе которых ребёнок.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

МЧС России рекомендует:

  • установи в жилье пожарный извещатель — прибор обнаружит пламя на ранней стадии и среагирует на дым громким звуком;
  • держи дома огнетушитель — сможешь справиться с огнем на ранней стадии возгорания;
  • увидел пожар — вызывай спасателей по номерам: 101 или 112. 

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