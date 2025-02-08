«И солнечно, и лунно, и звездно»: Роман Вильфанд спрогнозировал, сколько продлится хорошая зимняя погода

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В течение ближайших дней температура ночью будет понижаться до минус 10-12 градусов, днем воздух будет прогреваться до минус 1 — минус 6, осадков не ожидается, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В первой половине недели, в понедельник и вторник, двузначные значения ночью — минус 11 — минус 12 градусов, даже до минус 13 градусов. Во второй половине недели уже не будет таких сильных понижений ночью, — сказал Вильфанд. — Такая погода, конечно, это уже зимняя погода, но без снега, потому что солнце будет, облаков мало.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что погоду на следующей неделе в столичном регионе будет определять «мощный антициклон». «А раз антициклон, то до среды включительно будет и солнечно, и лунно, и звездно в зависимости от времени суток», — добавил Вильфанд.

Осадков в течение недели не прогнозируется. Возможно усиление ветра до 5 м/с, это приведет к тому, что «по ощущениям температура будет казаться ниже».