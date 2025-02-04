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В Веневском районе прокуратура проводит проверку после ЧП на водопроводе
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Веневском районе прокуратура проводит проверку после ЧП на водопроводе

На месте еще ведутся восстановительные работы.

Прокуратура Веневского района организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию водоснабжения населения поселка Гринцовский. 

На аварийном участке еще ведутся восстановительные работы, организован подвоз воды жителям. 

«По результатам проверки прокуратура района примет полный комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе регионального ведомства. 

Напомним, из-за аварии в Веневском районе жителей просили перейти на бутилированную воду: водопроводную пить нельзя. Жители района пишут гневные комментарии под постом главы о ЧП на водопроводе. Об этом можно почитать по ссылке

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Автор:
сегодня, в 14:26 +1
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