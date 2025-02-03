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В Веневском районе для жителей поселка Грицовского организуют подвоз воды
Фото Алексея Пирязева.

В Веневском районе для жителей поселка Грицовского организуют подвоз воды

Цистерну с 15.00 разместят на центральной площади.

В Веневском районе продолжают устранять последствия аварии на станции обезжелезивания. Помимо водоматов, расположенных на территории поселка, с сегодняшнего дня будет организован подвоз питьевой воды и её раздача. Об этом сообщил глава района Андрей Шубчинский в своем телеграм-канале. 

С 15.00 цистерна с водой будет находиться на центральной площади посёлка Грицовского.

Напомним, из-за аварии в Веневском районе жителей просят перейти на бутилированную воду: водопроводную пить нельзя. Жители района пишут гневные комментарии под постом главы о ЧП на водопроводе. Об этом можно почитать по ссылке

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 10:01 +1
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