В Веневском районе для жителей поселка Грицовского организуют подвоз воды

Фото Алексея Пирязева.

В Веневском районе продолжают устранять последствия аварии на станции обезжелезивания. Помимо водоматов, расположенных на территории поселка, с сегодняшнего дня будет организован подвоз питьевой воды и её раздача. Об этом сообщил глава района Андрей Шубчинский в своем телеграм-канале.

С 15.00 цистерна с водой будет находиться на центральной площади посёлка Грицовского.

Напомним, из-за аварии в Веневском районе жителей просят перейти на бутилированную воду: водопроводную пить нельзя. Жители района пишут гневные комментарии под постом главы о ЧП на водопроводе. Об этом можно почитать по ссылке.