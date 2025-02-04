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В Донском сотрудница «Почты России» украла из кассы больше 450 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

В Донском сотрудница «Почты России» украла из кассы больше 450 тысяч рублей

Суд приговорил женщину к штрафу.

Гособвинитель Узловской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Ее признали виновной в хищении вверенных денежных средств, используя служебное положение.

Суд установил, что женщина, ранее осужденная за аналогичное преступление, работая начальником отделения почтовой связи в Узловой, с марта по июль 2022 года присвоила свыше 460 тысяч рублей, полученных от клиентов за услуги, не внеся их в кассу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Учитывая позицию обвинения, суд приговорил женщину к штрафу в размере 250 тысяч рублей и удовлетворил гражданский иск на полную сумму ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.

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Автор:
сегодня, в 14:04 0
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