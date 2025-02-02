«Охота на воду начинается!»: веневцы пишут гневные комментарий под постом главы о ЧП на водопроводе

По данным главы Веневского района Андрея Шубчинского, еще 30 января 2025 года на станции очистки воды поселка Грицовский вышел из строя расходомер, влияющий на степень дозировки химических реагентов. Без показаний этого прибора работа станции невозможна.

Пока ищут аналоги к сломанному прибору, глава района посоветовал жителям покупать бутилированную воду, так как качество водопроводной «сильно ухудшилось».

К слову, все это глава района написал в своем телеграм-канале (344 подписчика), и на странице ВК (2,9K друзей, 525 подписчиков). На сайте администрации сообщений об аварии нет, в группе районной администрации в ВК — коротко: «Уважаемые жители посёлка Грицовский! В связи с аварийной ситуацией на станции очистки воды п. Грицовский вода в централизованные сети водоснабжения подается с ухудшением качества. В настоящее время специалисты водоканала ведут работу по устранению аварии. Приносим извинения за временные неудобства!».

Достаточно ли информирование жителей Грицовского, судить не беремся, но в комментариях под постом главы на его страничке жители написали следующее (орфография и пунктуация сохранена):

Александра: Вода не пригодная для питья, она не пригодная ни для чего, почему я должна платить бешенные деньги за эту жижу и покупать в магазине? Привозите бесплатно и раздавайте людям, это Ваш косяк

Марина Балакирева: Вода такого качества даже на техническую не потянет. Купить в автомате — это самый удобный ответ. Только почему мы должны ее покупать? В очередной раз столкнулись с такой проблемой. Но сейчас не на один-два дня. Администрация должна позаботиться о жителях, и в первую очередь о садах, школах, и привезти воду для раздачи населению. А не советовать ее купить в автоматах!

Алёна Захватова: 5 точек, где можно купить воду??? Ключевое слово «купить»!!! Ок! А в начале посёлка в районе госпиталя и администрации ни одной точки!!! НИ ОДНОЙ!!! Это какие же нужно иметь силы что бы до центра сходить и принести воду??? Да ещё и деньги заплатить!??? Может один раз за всё время (очень часто) за которое что-то ломается вы полностью аннулируете плату за воду за месяц со всего посёлка???!!! Может тогда поймёте нас??? Почувствуете что в казну, в карман или ещё куда наши деньги не упали!!! Понять и простить??? А нас кто понимает???

Светлана Растриженкова: Не знаю как сейчас, но как только установили новую станцию водой стало пользоваться невозможно. Вода постоянно рыжая с осадком, вонь от воды то тухлятиной, то с неимоверным количеством хлора. Люди после установки новой станции постоянно воду покупают, хотя администрация Венёвского района говорит, что всё по СанПиНу. Сколько уже было отправлено жалоб во все инстанции, но ни кто не принимает никаких мер. Вода по стоимости в посёлке золотая + всем для приготовления пищи приходится воду покупать. До установки новой станции очистки и замены труб воду можно было употреблять в пищу, а теперь уже нет и когда это закончится неизвестно. Очень хочется чтобы все чиновники попили этой водички по СанПиНу и помылись сами, и искупали в ней своих детей!



Сегодня одна из жительниц посёлка имела неосторожность обратиться в ЕДДС Веневского района о некачественной воде. Отчитали её как девочку, почему в рабочие дни не обращалась? Её цитата: «Вы СВОИ проблемы должны решать в рабочий день, а не в выходные, когда никто не работает».

Ольга Федосова: В первую очередь администрация обязана предоставить чистую воду, бесплатно. Это так к сведению Вам.

Елизавета Игоревна: Окей, в этих указанных пяти точках продажи воды эта вода кончилась, в магазинах всю воду поселок тоже быстро скупает, а дальше то как? Охота на воду какая-то начинается. Очень хочется искупаться например, постирать. Тем что течет из крана этого не сделать, сколько покупной воды для этих целей нужно?! Сколько уже можно издеваться над жителями поселка?! Перерасчет у тех у кого счетчик как будет производиться?! Станция вроде как «новая», но только с самого начала не пойми какая, либо изначально сэкономили на оборудовании, либо такие специалисты обслуживают.