Из-за аварии в Веневском районе жителей просят перейти на бутилированную воду: водопроводную пить нельзя

Фото Алексея Пирязева.

В первую очередь, он обратился к жителям поселка Грицовский.

«30 января 2025 года на станции очистки воды поселка Грицовский вышел из строя расходомер, влияющий на степень дозировки химических реагентов. Без показаний этого прибора работа станции невозможна. К работам сразу же была привлечена подрядная организация (город Ростов), осуществляющая гарантийное обслуживание станции. Оригинального расходомера и его аналогов в наличии на дату 31.01.2025 г. у поставщиков найти не удалось. В настоящее время с привлечением специалистов ГУ ТО „Жилкомреформа“, а также подрядной организации ведется поиск аналогов.

Из-за сильного ухудшения качества воды, убедительная просьба в пищевых целях использовать бутилированную воду. Для этих целей на территории поселка имеется пять специализированных точек продажи воды. МУП (ВК Грицовский) будет произведен перерасчет за недополученную услугу. Большая просьба отнестись с пониманием. Мы предпринимаем все меры для восстановления работоспособности станции».