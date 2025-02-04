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В Курской области туляка задержали за перевозку 24 краденных коров
Фото УМВД по Курской области.

В Курской области туляка задержали за перевозку 24 краденных коров

Предполагалось, что их вывезут за пределы региона для дальнейшей продажи.

В Курской области сотрудники Госавтоинспекции остановили фуру, перевозившую крупный рогатый скот. 43-летнему водителю, жителю Тульской области, не удалось предъявить документы на груз.

Водитель объяснил, что нашел работу через объявление в интернете. Ему поручили перевезти 24 коровы, и он отправился к месту разгрузки, в то время как заказчик ехал отдельно.

На месте выяснилось, что животные были украдены с фермы в одном из населенных пунктов района. Предполагалось, что их вывезут за пределы региона для дальнейшей продажи.

Полиция связалась с владельцем скота и вернула ему коров после оформления необходимых документов. Сейчас устанавливаются все подробности происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор:
сегодня, в 15:48 +2
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