В Тульской области компания «Торгстрой» скрыла больше 19 млн рублей от налоговой

Скрин из видео СУ СК по Тульской области.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов строительной компанией «Торгстрой».

С января 2021 года по июнь 2023 года руководство компании, занимающейся строительными и отделочными работами, указывая ложные сведения в налоговых декларациях, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей.

«Были проведены обыски, в ходе которых изъята важная для следствия документация, назначены судебные экспертизы. Продолжаются допросы и другие следственные действия. Принимаются меры для возмещения нанесённого ущерба», — отметили в региональном ведомстве.