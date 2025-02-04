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В Тульской области компания «Торгстрой» скрыла больше 19 млн рублей от налоговой
Скрин из видео СУ СК по Тульской области.

В Тульской области компания «Торгстрой» скрыла больше 19 млн рублей от налоговой

Фирма представила ложные сведения в декларациях.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов строительной компанией «Торгстрой».

С января 2021 года по июнь 2023 года руководство компании, занимающейся строительными и отделочными работами, указывая ложные сведения в налоговых декларациях, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 19 миллионов рублей.

«Были проведены обыски, в ходе которых изъята важная для следствия документация, назначены судебные экспертизы. Продолжаются допросы и другие следственные действия. Принимаются меры для возмещения нанесённого ущерба», — отметили в региональном ведомстве. 

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Автор:
сегодня, в 16:32 0
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