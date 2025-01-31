В Чернском районе осудят водителя иномарки за смертельное ДТП

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Прокуратура Чернского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя региона. Его обвиняют в нарушении правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, авария случилась 21 октября 2024 в районе 291 км + 823 м автодороги М-2 «Крым». Водитель за рулем Skoda Octavia вовремя не притормозил у пешеходного перехода и снес 69-летнюю женщину.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия до прибытия сотрудников скорой медицинской помощи. Уголовное дело направили в суд.