В Кимовске поймали сожителей, которые около месяца раскладывали метадон по тайникам

Скрин из видео УМВД по Тульской области.

В Кимовске полицейские поймали 30-летнюю местную жительницу вместе с 44-летним сожителем. Семейная пара распространяла наркотики через тайники-закладки.

Первым был задержан мужчина. В ходе личного досмотра у него изъяли сверток с метадоном. Впоследствии в ходе обыска по месту жительства было изъято еще несколько свертков с белым порошком, которые направлены на исследование.

По предварительной информации, задержанные занимались распространением запрещенных веществ менее месяца. За это время они успели разложить большое количество закладок с наркотиками. Оперативные сотрудники устанавливают места тайников и принимают меры для их изъятия.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Фигурантам присвоен процессуальный статус подозреваемых, мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.