Алексинец, попавший в замес в подмосковной пробке: «Следователи спускают на тормозах дело против сотрудницы полиции»

Очевидное дело тянется с 2021 года, и даже прокурорский контроль не помогает.

Год назад Myslo уже рассказывал историю алексинского водителя Виктора Колдышева, который, делая благое дело, подвергся нападению.

Агрессивная дама, оказавшаяся майором полиции, и ее муж угрожали Виктору пистолетом и топором, сожгли глаза «перцовкой» за то, что в пробке он не пропустил «обочечников». Дело тянется с 2021 года, но его никак не хотят направлять в суд. Виктор уверен: все это потому, что фигурантка служит в чине майора (а может, уже и повыше) в ГУ МВД России по Московской области.

Коротко напомним историю. Четыре года назад Виктор был дальнобойщиком, зарабатывал себе на жизнь за рулем самосвала — строил дорогу. 13 сентября 2021 года он ехал по трассе М-2 из Владимира в Тулу. Его грузовик сломался и еле двигался. В районе Серпухова перед мостом дорога сужается, и там часто образуется пробка.

Виктор Колдышев — В тот день стояла жара, кондиционеры не у всех есть, еще и «обочечники» достали! Окна закроешь — душно, жарко. Откроешь — пыль летит с обочины!

Виктору всё это надоело, и он боком грузовика слегка перекрыл обочину, чтобы не пускать нарушителей. Один из «обочечников» оказался слишком настойчивым: люди из белого Nissan Qashqai сигналили, махали руками в окна.

— Я к такому привык, — говорит Виктор. — Пробка едет — и я еду, все стоят — и я стою. И вот я остановился, а они из Nissan все машут мне.

Внезапно из автомобиля выскочила женщина и побежала в мою сторону. Обежала самосвал и встала у него на пути. И — наставила на Виктора пистолет! Поливала водителя нецензурно, как могла, требовала убрать машину, целилась то в Виктора, то в колесо.

Потом из Nissan вышел мужчина с топором, но, к счастью, только помахал им в воздухе, никак не применяя.

Закончилось дело тем, что как только автомобильный поток в очередной раз остановился в пробке, женщина подбежала к самосвалу и распылила в лицо водителя жидкость из баллончика.

После этого Виктор не смог больше вести грузовик, домой добирался на такси, а потом почти месяц пролежал в Алексинской больнице с ожогами глаз. В довершение всего он потерял работу, так как его зрение ухудшилось.

— На момент выписки я был уже безработным, — говорит Виктор.

Сначала уголовное дело возбудили серпуховские дознаватели. Провели проверку. Выяснилось, что женщина-агрессор с пистолетом — сотрудница полиции. И как только это стало известно, производство по делу почему-то приостановили — якобы не нашли виновного.

Дело сдвинулось только спустя полтора года, когда Виктор нанял адвоката и они начали заваливать правоохранителей жалобами. После жалобы Бастрыкину материалы забрал себе Следственный комитет: раз фигурантка — сотрудница полиции, логично, что ее дело должны расследовать в СК. Виктор подумал, что наконец-то справедливость восторжествует. Но нет.

— В СК дело переквалифицировали на хулиганство с применением оружия (ст. 213 ч. 2 УК РФ), — рассказал адвокат Антон Тимофеев. — Однако привлекать к ответственности сотрудницу полиции никто почему-то не торопится.

Ровно год назад сотрудники Следственного отдела СК по городу Серпухову сообщали Myslo, что расследование по делу о хулиганстве продолжается, — шла экспертиза, потом нужно было уточнение квалификации.

Как рассказал Виктор Колдышев и его адвокат, даже прокуратура признала, что по делу допущена волокита:

И даже вроде бы погрозили следователям, приняв «меры прокурорского реагирования». В чем эти меры выражались, не сказано, возможно, внесли на имя руководителя представление. Которое, почему-то ни на что не повлияло: ответ из надзорного ведомства датирован июлем 2024 года.

— Сегодня 31 января 2025 года, а дело до сих пор «висит». Его то приостанавливают, то возобновляют, — говорит Виктор Колдышев. — К кому нужно обращаться с жалобой, чтобы найти управу на виновных? Как случилось, что сотрудница столичного главка полиции оказалась выше закона? Открыто прошу руководителя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина взять дело на контроль. Иначе получается, что только после его вмешательства следователи начинают работать.