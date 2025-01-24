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В Туле пьяную дебоширку с ребенком сняли с поезда
Фото Алексея Пирязева.

В Туле пьяную дебоширку с ребенком сняли с поезда

Женщина нарушала общественный порядок и мешала другим пассажирам.

В Туле транспортные полицейские сняли с поезда Адлер — Москва 36-летнюю пассажирку, которая нарушала общественный порядок.

Женщина употребляла алкоголь, вела себя агрессивно, ругалась матом и мешала другим пассажирам и сотрудникам поезда. При этом она совсем не заботилась о своём 7-летнем ребёнке, который наблюдал за происходящим. 

Полицейские доставили их в отделение. Ребёнка передали в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в Туле, а женщину оставили под стражей.

Против неё завели два административных дела: одно за мелкое хулиганство, другое — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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сегодня, в 15:46 0
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