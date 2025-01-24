В Туле пьяную дебоширку с ребенком сняли с поезда

Фото Алексея Пирязева.

В Туле транспортные полицейские сняли с поезда Адлер — Москва 36-летнюю пассажирку, которая нарушала общественный порядок.

Женщина употребляла алкоголь, вела себя агрессивно, ругалась матом и мешала другим пассажирам и сотрудникам поезда. При этом она совсем не заботилась о своём 7-летнем ребёнке, который наблюдал за происходящим.

Полицейские доставили их в отделение. Ребёнка передали в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних в Туле, а женщину оставили под стражей.

Против неё завели два административных дела: одно за мелкое хулиганство, другое — за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.