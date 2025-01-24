На станции в Туле полицейские задержали мужчину с пакетиком метадона

Фото из архива Myslo.

В Туле полицейские задержали 44-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения, на участке между станциями Тула-3 и Криволучье. Он сам заявил, что у него есть запрещённое вещество. Задержанный раньше уже был судим.

При личном досмотре в присутствии свидетелей в кармане его куртки обнаружили пакетик с веществом. Экспертиза показала, что это наркотик метадон весом 0,22 грамма.

Полицейские возбудили против задержанного уголовное дело за незаконное хранение наркотиков.

«Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — отметили транспортные полицейские.