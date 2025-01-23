В тульском поселке Горняк сгорела легковушка

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

К счастью, никто не пострадал.

Накануне, 22 января, на улице 2-й Садовой в поселке Горняк загорелся легковой автомобиль. От МЧС России привлекалось 7 огнеборцев и 2 единицы техники.

Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.