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В тульском поселке Горняк сгорела легковушка
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В тульском поселке Горняк сгорела легковушка

К счастью, никто не пострадал.

Накануне, 22 января, на улице 2-й Садовой в поселке Горняк загорелся легковой автомобиль. От МЧС России привлекалось 7 огнеборцев и 2 единицы техники.

Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.

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Автор:
сегодня, в 09:24 0
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