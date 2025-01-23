В тульском поселке Горняк сгорела легковушка

Накануне, 22 января, на улице 2-й Садовой в поселке Горняк загорелся легковой автомобиль. От МЧС России привлекалось 7 огнеборцев и 2 единицы техники.
Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
К счастью, никто не пострадал.
Накануне, 22 января, на улице 2-й Садовой в поселке Горняк загорелся легковой автомобиль. От МЧС России привлекалось 7 огнеборцев и 2 единицы техники.
Пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить дознавателю спасательного ведомства.
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