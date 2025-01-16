Второй месяц подвал пятиэтажки в центре Тулы полон кипятка

Многоквартирный дом № 17 по улице Советской с декабря превратился в пятиэтажную сауну. Виной всему — отслужившие свое сети теплоснабжения, расположенные в подвале, и постоянно забитая и рвущаяся канализация. Прорывы случаются каждую неделю почти ежедневно.

Из-за парилки в подъезде облупилась краска на стенах. Но это не самая большая проблема. В квартирах, особенно на вторых и третьих этажах, разрастается грибок, а перебои с отоплением — уже нормальная картина почти каждого дня в этом доме, благо зима не балует серьезным понижением температуры. В одном из подъездов в подвале расположен распределительный щиток. Пока он не вышел из строя, что можно отнести разве что к разряду чудес.

С 1 декабря 2024 года дом остался без управляющей компании. У УК «ЖСО» заканчивался срок управления, и, видимо, понимая, что отопительные сезон предстоит непростой, она отказалась его продлевать. Собственно, имела право. Жители, решив, что с такими проблемами дом не возьмет ни одна УК, не стали сразу искать другую.

Проблемы у бесхозного дома не заставили себя долго ждать. Начались бесконечные прорывы на теплосетях, подвал затапливался кипятком. Устранять аварийную ситуацию, конечно же, было некому.

Управление по местному самоуправлению Тулы, располагающееся по этому адресу, привлекло для решения вопроса коллег из управления по городскому хозяйству, а те — сотрудников Городской службы спасения. Но последние могли помочь только с откачкой воды, сантехнические работы они не проводят.

Пока спасатели по несколько дней в неделю проводили во дворе пятиэтажки, администрация города вела подбор новой УК. Сначала жребий пал на компанию «Квартал». Об этом уведомили жителей, развесив объявления на подъезде. Но УК быстро поняла, что ей досталось, и подписывать договор не стала.

Поиск УК, которая согласится обслуживать дом, администрацией города продолжился. Параллельно рассматривалась идея софинансировать капитальный ремонт в рамках муниципальной программы, но затем от этой затеи отказались. Тем более что деньги на спецсчете на капремонт у дома и так имеются.

Проблема возникла не в одночасье

На самом деле, проблема отопительных сетей заявила о своем наличии еще как минимум в 2018 году. Семь лет назад жители стали ощущать неприятный запах из подвала и наблюдать вырывающийся из него пар.

Несанкционированной бане рады были только насекомые, для которых сезон размножения стал круглогодичным. На тот момент дом обслуживала УК «Стройуслугасервис». Жители не были довольны качеством ее работы — двор регулярно «украшали» горы мусора и снега.

В ГЖИ Тульской области о проблемах знали. В декабре 2018 года Леонид Ивченко сообщал, что «в подвал периодически попадают грунтовые воды. Кроме того, наблюдаются аварии на трубопроводе отопления. УК ведет откачку воды». На ремонт сетей отопления уже тогда хватало денег — на спецсчете их было порядка 1,3 млн рублей. «Эти средства планируется направить на ремонт отопительной системы уже в следующем году», — заявлял Ивченко.

Велся ли дальнейший контроль за работой УК жилинспекцией? Вряд ли. За семь лет ситуация только усугубилась.

За эти годы одну УК сменила другая: в 2021 году дом на обслуживание взяла ООО «ЖСО». Что изменилось с приходом другой УК? В сущности ничего, за исключением регулярно работавшего в подвале насоса, откачивающего грунтовые и прочие воды. Изношенные сети просто доживали свой век. Ни одна, ни другая УК не занималась вопросами их поддержания, а надзорные ведомства — контролем.

Что нам делать — мы не знаем

Сообщал ли кто-то собственникам о состоянии сетей и возможности повлиять на ситуацию — неизвестно. Пытался ли кто-то из собственников, в том числе и нежилых помещений, например управление по местному самоуправлению Тулы или владельцы коммерческих квадратных метров, инициировать собрание — тоже неясно.

Екатерина Рогова — Нам в декабре на подъездах развесили объявления, что домом управляет УК «Квартал». Мы им звоним, но они заявляют, что не имеют отношения к нашему дому. Куда еще обращаться, мы даже и не знаем, — рассказывает Екатерина Рогова, жительница дома.

Некоторые из жителей в первых числах декабря писали жалобы в прокуратуру. Ведомство предложило им обращаться в «Квартал». Какое-то непродолжительное время этот совет был актуальным, но после отказа УК брать дом на обслуживание ситуация изменилась.

Старшее поколение пеняет на молодежь. «Молодые пусть занимаются проблемами дома, а мы поддержим! Нам уже нервничать нельзя, нам за восемьдесят лет. До поликлиники дойти и обратно до дома без приключений — уже хорошо», — говорит Галина Николаевна.

— Мы отправили заявки во все УК. Многие сразу отказались, некоторые пока еще рассматривают предложение, — продолжает Екатерина. — А капремонт как мы можем провести? Что для этого нужно сделать?

Капитальный ремонт

Руководитель Фонда капремонта в Тульской области Татьяна Уголькова рассказала, что у дома на спецсчете хватит средств для проведения работ. Чтобы ими распорядиться, надо провести собрание и принять соответствующее решение.

Татьяна Уголькова — При формировании фонда капремонта на спецсчете собственники могут не ждать срока, установленного региональной программой, а проводить его при наличии на счете достаточной суммы. Для этого жителям необходимо провести собрание, принять решение, определиться с подрядчиком. Кворум в этом случае составляет 2/3 голосов. После включения дома в план работ на год и оформления документов подрядчик может приступать к ремонту, — пояснила директор Фонда.

Пошаговая инструкция по организации капремонта в домах со спецсчетами и образцы документов размещены на сайте Фонда в разделе «Специальный счет многоквартирного дома».

Кто же управляет домом?

С 1 января дому распоряжением администрации Тулы назначена очередная УК — ЭРСК «Авангард». Еще не оформив до конца документы на управление, ее коммунальщики неоднократно выезжали на дом. Ситуация с состоянием сетей дошла уже до крайней степени:

— Когда случается прорыв, мы с утра находимся на месте. Но тут не хомуты ставить надо, а полностью менять трубы, — рассказывает директор УК Сергей Сергеев. — Вы не представляете, в каких условиях приходится работать! Там такая духота, что дышать невозможно.

По словам директора УК, кроме срочной замены систем отопления необходимо менять и канализационные сети.

— У канализации местами сделан неправильный уклон. Где-то он слишком сильный: вода проходит быстро, а жир, находящийся в стоках, прилипает к стенкам труб. На него налипает грязь и сужает проход. Также жители зачем-то бросают в унитазы влажные салфетки. Это вообще большое зло — они не растворяются, а в местах, где уклон недостаточный, скапливаются и образуют засоры.

В ближайшее время «Авангард» планирует встретиться с жителями, обсудить тариф на управление и составить план решения накопившихся за годы проблем.