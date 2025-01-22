Тульские супермаркеты SPAR закрываются на реконструкцию

Часть торговых точек откроются в 2025 году под брендами «Пятерочка» и «Перекресток».

Тульские супермаркеты сети SPAR закрываются на реконструкцию: одни разместили объявления о предстоящем прекращении работы, а в других уже начались ремонтные работы.

В числе последних — супермаркет, расположенный в доме № 16 по ул. Кутузова. Покупателей встречает объявление, в котором говорится, что магазин закрыт на реконструкцию с 6 января.

Внутри — полностью разобранный торговый зал, снята даже обшивка стен и потолка. Напомним, информация о закрытии тульских «Спаров» появилась сразу после новогодних праздников. В компании сообщили, что до середины 2025 года часть магазинов будет реконструирована и заработает под брендами «Пятёрочка» и «Перекресток».

Ребрендинг пройдет в рамках пилотного партнерского проекта X5 Group и SPAR Тула. Одно из условий соглашения — сохранение рабочих мест для операционного персонала магазинов.