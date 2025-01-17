Ложное алиби и истерика на работе: подробности убийства мужчины в Богородицком районе

Богородицкий межрайонный суд избрал меру пресечения 50-летней местной жительнице, которая обвиняется в убийстве.

13 января обвиняемая поругалась со своим сожителем. Пьяный мужчина избил женщину, но то смогла убежать на кухню и схватить нож. Когда сожитель снова набросился на неё с кулаками, она ударила его ножом в живот. От полученного ранения тот скончался.

После произошедшего, женщина решила создать себе алиби: взяла телефон покойника и отправилась на работу. По пути она несколько раз звонила сожителю и отвечала на звонки. То же самое она делала в течение всей рабочей смены, имитируя разговоры с уже мертвым мужчиной.

В конце рабочего дня ей позвонил брат сожителя, который сообщил, что нашел его труп. Обвиняемая заплакала, устроила истерику и громко кричала, чтобы коллеги считали её непричастной к убийству.

Впрочем, вернувшись домой, она во всем созналась следователям и признала вину. Женщину заключили под стражу до 13 марта. Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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