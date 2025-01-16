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В Куркинском районе женщина убила сожителя ударом ножа в сердце
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

В Куркинском районе женщина убила сожителя ударом ножа в сердце

Обвиняемую заключили под стражу.

Следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 13 января 2025 года в деревне Грачевке Куркинского района между сожителями произошел конфликт. В результате женщина нанесла один удар ножом в область груди своего возлюбленного. Потерпевший скончался на месте происшествия, а женщина покинула дом. 

Следователи и криминалисты управления осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, назначили необходимые экспертизы. Под тяжестью неопровержимых доказательств местная жительница признала вину и рассказала о совершенном преступлении.

Обвиняемую заключили под стражу.

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