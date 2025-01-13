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Беспилотники трижды атаковали Тульскую область за новогодние праздники

Беспилотники трижды атаковали Тульскую область за новогодние праздники

Итоги новогодних каникул подвели на оперативном совещании у губернатора.

Сегодня, 13 января, в ходе оперативного совещания под руководством губернатора Дмитрия Миляева директор Ситуационного центра Андрей Журавлев и начальник МВД России по Тульской области Андрей Доценко доложили о зафиксированных инцидентах в регионе в новогодние праздники.

По словам Журавлева, за новогодние праздники Тульская область трижды подвергалась атакам украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Серьезных происшествий не допущено. 

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Даценко, в свою очередь, отметил, что в указанный период на территории региона зарегистрировано 120 преступлений. Из них раскрыто 61. Также за это время было задержано 126 туляков, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии.

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