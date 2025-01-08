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Молодежка «Тулицы» одержала победу в матче с командой из Тюмени

Молодежка «Тулицы» одержала победу в матче с командой из Тюмени

Игра завершилась со счётом 3:1.

Молодежный состав волейбольной «Тулицы» сыграл с командой «Тюмень-Прибой». В пользу тульской команды завершились сразу три партии (21:25, 25:21, 21:25, 17:25).

Общий счёт матча  — 3:1 в пользу тульской команды.

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Автор:
сегодня, в 21:43 +1
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