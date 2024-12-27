  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле «ДедМоробус» готовят к новогодним рейсам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле «ДедМоробус» готовят к новогодним рейсам
Скрин из видео администрации Тулы.

В Туле «ДедМоробус» готовят к новогодним рейсам

Автобус будет курсировать по центру города с 29 декабря по 5 января.

В оружейной столице «ДедМоробус» готовят к новогодним рейсам. Он будет курсировать по центру города с 29 декабря по 5 января. Прокатиться на новогоднем транспорте смогут дети от 3 до 14 лет в сопровождении одного взрослого по предварительной регистрации.

«ДедМоробус» будет следовать по маршруту ГКЗ — улица Советская — площадь Ленина — улица Тургеневская — ГКЗ четыре раза в день. Вместе с Дедом Морозом юные путешественники споют песни, потанцуют и примут участие в увлекательных играх.

Сбор пассажиров на рейс начинается за 15 минут от выбранного времени поездки.

«Регистрация на рейсы завершена, если по какой-то причине не удастся поучаствовать, необходимо отменить бронь на сайте ГКЗ, чтобы желающие смогли записаться на бесплатный рейс», — отметили в администрации Тулы. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:31 −3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Дедморобусрейсыновый год

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель подавал сигналы дальним светом, когда объезжал пробку по встречке
В Туле водитель подавал сигналы дальним светом, когда объезжал пробку по встречке
В Туле водитель автобуса промчал по встречке: нарушителя накажут
В Туле водитель автобуса промчал по встречке: нарушителя накажут
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.