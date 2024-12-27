В Туле «ДедМоробус» готовят к новогодним рейсам

Скрин из видео администрации Тулы.

Автобус будет курсировать по центру города с 29 декабря по 5 января.

В оружейной столице «ДедМоробус» готовят к новогодним рейсам. Он будет курсировать по центру города с 29 декабря по 5 января. Прокатиться на новогоднем транспорте смогут дети от 3 до 14 лет в сопровождении одного взрослого по предварительной регистрации.

«ДедМоробус» будет следовать по маршруту ГКЗ — улица Советская — площадь Ленина — улица Тургеневская — ГКЗ четыре раза в день. Вместе с Дедом Морозом юные путешественники споют песни, потанцуют и примут участие в увлекательных играх.

Сбор пассажиров на рейс начинается за 15 минут от выбранного времени поездки.

«Регистрация на рейсы завершена, если по какой-то причине не удастся поучаствовать, необходимо отменить бронь на сайте ГКЗ, чтобы желающие смогли записаться на бесплатный рейс», — отметили в администрации Тулы.