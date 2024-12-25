В Щекинском районе пьяный мужчина на Lada влетел в дерево

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась накануне, 24 декабря, на 7-м километре автодороги Щекино — Ломинцево в Щекинском районе. 42-летний мужчина за рулем Lada Granta, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в дерево.