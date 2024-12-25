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В Щекинском районе пьяный мужчина на Lada влетел в дерево
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Щекинском районе пьяный мужчина на Lada влетел в дерево

Мужчину с травмами госпитализировали.

Авария случилась накануне, 24 декабря, на 7-м километре автодороги Щекино — Ломинцево в Щекинском районе. 42-летний мужчина за рулем Lada Granta, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в дерево.
 
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. У него было установлено состояние алкогольного опьянения (1,392 мг/л).
 

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Автор:
сегодня, в 12:42 +1
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