Фото Госавтоинспекции Тульской области.
В Щекинском районе пьяный мужчина на Lada влетел в дерево
Мужчину с травмами госпитализировали.
Авария случилась накануне, 24 декабря, на 7-м километре автодороги Щекино — Ломинцево в Щекинском районе. 42-летний мужчина за рулем Lada Granta, по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в дерево.
В результате ДТП водителя с травмами госпитализировали. У него было установлено состояние алкогольного опьянения (1,392 мг/л).
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