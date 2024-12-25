Как на каникулах будут работать отделения МРЭО в Тульской области

Фото УГИБДД по Тульской области

31 декабря 2024 года, 1, 2, 7 января 2025 года — выходные.



29 декабря 2024 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а — с 9.00 до 18.00.

30 декабря 2024 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а, с 9.00 до 18.00.



3 января 2025 г.

Отделение № 1, 192-й км автодороги «Крым» — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 10, Новомосковск, Узловский проезд, 5 — с 9.00 до 18.00.



4 января 2025 г.

Отделение № 1, 192-й км автодороги «Крым» — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139 — с 8.00 до 18.00.

Отделение № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 10, Новомосковск, Узловский проезд, 5 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 11, Суворов, ул. Строителей, 2 — с 9.00 до 18.00.

5 января 2025 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы — с 9.00 до 18.00.



6 января 2025 г.

Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы — с 9.00 до 18.00.



8 января 2025 г.

Отделение № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139 — с 8.00 до 18.00.

Отделение № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5 — с 9.00 до 18.00.

Отделение № 11, Суворов, Строителей, 2 — с 9.00 до 18.00.

С 9 января 2025 года отделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области будут осуществлять обслуживание населения в штатном режиме.