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Как на каникулах будут работать отделения МРЭО в Тульской области
Фото УГИБДД по Тульской области

Как на каникулах будут работать отделения МРЭО в Тульской области

Госавтоинспекция информирует о графике работы подразделений.

31 декабря 2024 года, 1, 2, 7 января 2025 года — выходные.
 
29 декабря 2024 г.

  • Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а — с 9.00 до 18.00.

30 декабря 2024 г.

  • Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а, с 9.00 до 18.00.

 
3 января 2025 г.

  • Отделение № 1, 192-й км автодороги «Крым» — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 10, Новомосковск, Узловский проезд, 5 — с 9.00 до 18.00.

 
4 января 2025 г.

  • Отделение № 1, 192-й км автодороги «Крым» — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7 — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139 — с 8.00 до 18.00.
  • Отделение № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5 — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 10, Новомосковск, Узловский проезд, 5 — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 11, Суворов, ул. Строителей, 2 — с 9.00 до 18.00.

5 января 2025 г.

  • Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы — с 9.00 до 18.00.

 
6 января 2025 г.

  • Отделение № 7, Донской, ул. Заводская, 1-а — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 12, Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы — с 9.00 до 18.00.

 
8 января 2025 г.

  • Отделение № 6, Алексин, ул. Кутузова, 7 — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 8, Ефремов, Тульское шоссе, 139 — с 8.00 до 18.00.
  • Отделение № 9, Киреевск, ул. Дорожников, 5 — с 9.00 до 18.00.
  • Отделение № 11, Суворов, Строителей, 2 — с 9.00 до 18.00.

С 9 января 2025 года отделения МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области будут осуществлять обслуживание населения в штатном режиме.

Сюжет: Новый год-2025
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