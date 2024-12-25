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Россельхознадзор нашел несанкционированную свалку в Ясногорском районе
Фото: ru.freepik.com.

Россельхознадзор нашел несанкционированную свалку в Ясногорском районе

Администрации муниципалитета вынесли предостережение.

В ноябре 2024 года Управление Россельхознадзора провело проверку земельного участка площадью 2,3 га в Ясногорском районе, который принадлежит местной администрации.

Во время проверки обнаружили, что на части участка (0,83 га) образовалась незаконная свалка бытовых и строительных отходов, а также остались порубочные остатки деревьев. Остальная часть участка заросла сорняками и кустарниками, признаков сельхоздеятельности нет.

В декабре администрация получила предупреждение о необходимости устранить нарушения. Ее обязали убрать свалку и использовать участок по назначению.

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Автор:
сегодня, в 14:30 0
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