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В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Викинги. Путь на Восток»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева

В тульском филиале ГИМ открылась выставка «Викинги. Путь на Восток»: фоторепортаж

В экспозиции отражена жизнь викингов со свойственным ей бытом, агрессией и войной, ремеслом и религией.

В тульском филиале Государственного исторического музея состоялось торжественное открытие выставки «Викинги. Путь на Восток». Это монографический показ материальной культуры скандинавов эпохи викингов, которые, осваивая речные пути Восточной Европы, стали частью древнерусского общества. 

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей мероприятия приветствовал его заместитель Ярослав Раков. Он поблагодарил генерального директора ГИМа Алексея Левыкина за активное участие в формировании культурной жизни региона.

– Занеполные пять лет тульский филиал ГИМа стал одним из центров музейного дела в регионе. Каждая выставка становится культурным событием федерального масштаба. Проекты музея пользуются большой популярностью среди жителей и привлекают гостей из разных регионов страны, – сказал Ярослав Раков.

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Эпоха викингов отражена в выставке и через историю Тульского края: в состав экспозиции вошли предметы, найденные при раскопках городища Супруты в Щекинском районе. До середины X века это был крупный военно-торговый центр Окско-Донского междуречья.

Центральный образ экспозиции — реконструкция корабля – символа военных и торговых походов. Картина освоения речных путей выходцами из скандинавских стран раскрыта не только корабельной тематикой, но и демонстрацией воинской, дружинной культуры.

Выставка будет открыта до 19 мая 2025 года.

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сегодня, в 19:10 +2
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