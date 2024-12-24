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В Туле пенсионерка устроила фейерверк в отделении банка
Скрин из видео УМВД по Тульской области.

В Туле пенсионерка устроила фейерверк в отделении банка

Женщина действовала по указанию мошенников.

В Туле полицейские задержали 66-летнюю женщину, которая устроила фейерверк в отделении банка на Красноармейском проспекте. В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

Задержанная пенсионерка рассказала, что мошенники уговорили ее принять участие в «спецоперации» по задержанию нечистых на руку работников банка, сообщив, что именно из-за них она лишилась денежных средств. Причиненный ей ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

В полиции уже проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор:
сегодня, в 17:00 +7
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