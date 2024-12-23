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В Тулу привезли 21 кг наркотиков в пачках Royal Canin

В Тулу привезли 21 кг наркотиков в пачках Royal Canin

Получателя задержали, мефедрон изъяли.

В упаковках корма для котят Royal Canin курьер привёз более 20 кг наркотиков в Тулу, пишут коллеги из телеграм-канала Shot.

Необычную «еду» для домашних питомцев обнаружили в жестянках в грузовичке, приехавшем в Тулу из Чехова. Водитель открестился: мол, попросили привезти всё по адресу на Калужское шоссе, а что внутри — не знал. Банки вскрыли, а внутри нашли порошок. «Корм для котят» отвезли на экспертизу, которая показала, что наркотическое содержимое весит 21 кг, а в смеси есть мефедрон.

Получателя, которому везли банки с наркотиками, задержали. Мужчина признался, что собирался всё сбыть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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сегодня, в 10:30 +3
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