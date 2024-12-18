За 11 месяцев в Тульской области произошло 99 ДТП с участием автобусов: 10 человек погибли

Сегодня, 18 декабря, сотрудники региональной Госавтоинспекции совместно с представителями Ространснадзора и организатора перевозок и навигации Тульской области провели очередной профилактический рейд «Автобус». Специалисты проверяли работу пассажирского транспорта.

В ходе рейда проверяют техническое состояние автобусов, наличие различной документации, правила перевозки пассажиров и т. д.

С начала года проведено 103 таких мероприятия, в рамках которых сотрудниками осмотрено порядка 5000 автобусов. К административной ответственности привлечено более 720 водителей автобусов за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения.

Отметим, что за 11 месяцев текущего года на территории области зафиксировано 99 ДТП с участием водителей автобусов, в которых 10 человек погибли, 145 получили травмы.