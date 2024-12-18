Лжеинвестор развел туляков почти на 3 млн рублей: суд огласил приговор

В Туле 37-летний Евгений Н. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Судом установлено, что с 31 июля 2013 года по 29 июля 2015 года обвиняемый арендовал офисное помещение на улице Агеева с необходимым оборудованием. Там он организовал деятельность компании «Телетрейд-Тула». Мужчина подыскивал доверчивых туляков и привлекал их к инвестированию в компанию для того, чтобы в дальнейшем похитить вложенные деньги.

Мужчина настойчиво навязывал им услуги по прохождению дистанционного и очного обучения по управлению торговыми счетами, убеждал граждан вносить денежные средства на счет группы компаний «Телетрейд» под предлогом предоставления услуг участия в торгах на международном рынке с гарантированным высоким доходом. Для проведения финансовых операций были созданы приложения и поддельные сайты под электронный ресурс биржи.

Сразу поле внесения денежных средств подельники мужчины отражали на брокерском счете небольшой доход инвестора, чтобы заслужить его доверие. А затем клиентам предлагали увеличить размер вложений для получения сверхприбыли. При этом деньги людей никуда не вкладывались, а просто переходили на счёт обвиняемому и его подельникам. В результате его действий у туляков было похищено более 2,5 млн рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Кроме этого, он возместит потерпевшим нанесенный ущерб.