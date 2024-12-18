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Тульских автомобилистов вновь предупреждают об ухудшении погоды
Фото из архива Myslo.

Тульских автомобилистов вновь предупреждают об ухудшении погоды

На дорогах ожидается гололедица.

В Тульской области с 21.00 18 декабря и до 21.00 19 декабря прогнозируется ухудшение погодных условий: умеренный снег, на дорогах гололедица, усиление порывов ветра до 10 м/с. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, это может вызвать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

ГИБДД настоятельно рекомендует водителям и пешеходам быть бдительными на дороге. Элементарная невнимательность, а также пренебрежение правилами безопасности становятся главными причинами ДТП.

Водителям напоминают, что они обязаны соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, исключать резкие маневры. При выпадении осадков необходимо снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

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Автор:
сегодня, в 15:40 +1
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