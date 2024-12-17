Новомосковский пенсионер унёс с автозаправки «набор туриста»

Фото Артёма Жильцова

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратилась сотрудница автозаправочной станции. Женщина сообщила, что из торгового зала на ул. Космонавтов было украдено туристическое снаряжение: портативная газовая плита, горелка, нож, термос, фонарь. Сумма ущерба составила 14972 рубля.

Сыщики просмотрели записи с камер видеонаблюдения – оказалось, что кражу совершил 74-летний пенсионер. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что ранее у дедушки не было проблем с законом. Он признался в содеянном. Похищенные вещи удалось вернуть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.