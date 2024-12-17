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Новомосковский пенсионер унёс с автозаправки «набор туриста»
Фото Артёма Жильцова

Новомосковский пенсионер унёс с автозаправки «набор туриста»

Общая стоимость похищенных товаров – почти 15 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратилась сотрудница автозаправочной станции. Женщина сообщила, что из торгового зала на ул. Космонавтов было украдено туристическое снаряжение: портативная газовая плита, горелка, нож, термос, фонарь. Сумма ущерба составила 14972 рубля.

Сыщики просмотрели записи с камер видеонаблюдения – оказалось, что кражу совершил 74-летний пенсионер. В пресс-службе областного УМВД уточнили, что ранее у дедушки не было проблем с законом. Он признался в содеянном. Похищенные вещи удалось вернуть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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вчера, в 21:21 0
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