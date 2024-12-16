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В Туле завели уголовное дело на подрядчика за мошенничество при ремонте кровли дома
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле завели уголовное дело на подрядчика за мошенничество при ремонте кровли дома

Компания получила 300 тысяч рублей.

В Туле прокуратура провела проверку исполнения ООО «Дивин» обязательств по капительному ремонту кровли многоквартирного жилого дома № 16 на улице Вильямса. 

Выяснилось, что на парапете кровли не был установлен крепежный элемент фартука, не выполнена герметизация отливов, а установленные воронки не соответствовали проектной-сметной документации. Кроме этого, не выполнена кирпичная кладка проемов домиков-выходов на кровлю, ремонт межподъездных построек. 

При этом подрядчик уже получил за работы 300 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело по статье за мошенничество. 

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сегодня, в 14:00 +1
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