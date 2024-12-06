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В Туле «Пиццу Кубу» закрыли на 3 месяца: отравились пять клиентов

В Туле «Пиццу Кубу» закрыли на 3 месяца: отравились пять клиентов

Речь идет о пиццерии на Пролетарской, 39-в.

В Туле сотрудники УФССП России по региону опечатали пиццерию «Пицца Куба», сообщает пресс-служба ведомства. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Установлено, что в кафе овощная продукция обрабатывалась в горячем производственном цехе и в раковине для мытья посуды, нет цеха для изготовления теста, из двух раковин для обработки кухонной посуды используют только одну, пищевое сырье в промышленной упаковке хранится в горячем цехе, отсутствует складское помещение, доски, ножи и разделочные столы не имеют маркировки, не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и помещении, где хранится нескоропортящаяся продукция, на бумажном и (или) электронном носителе.

С учетом того что выявленные нарушения создают непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью людей (отравились сразу пять клиентов пиццерии), судом было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 90 суток.

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