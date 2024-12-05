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В Новомосковске женщина с дочкой организовали миллионный бизнес на контрафактных сигаретах

В Новомосковске женщина с дочкой организовали миллионный бизнес на контрафактных сигаретах

Сбывать товар им помогала продавщица, которая трудилась в павильоне, принадлежавшем одной из подозреваемых.

В Новомосковске три местные жительницы обвиняются в приобретении и сбыте немаркированных табачных изделий, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Полицией установлено, что мать с дочкой приобрели контрафакт в Московской области. Доставили его в торговый павильон, который принадлежал одной из женщин. Продавщица, работающая на женщин, помогала сбывать нелегальный товар, зная о его происхождении. Стоимость товара составила более 6 млн рублей.

Из незаконного оборота полицейскими изъято свыше 51 тысячи пачек немаркированной табачной продукции.

В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается. 

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