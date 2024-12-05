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В Туле осудят иностранца и трех женщин за незаконную организацию азартных игр

В Туле осудят иностранца и трех женщин за незаконную организацию азартных игр

Злоумышленника разработали систему конспирации.

В Тульской области прокуратура направит в суд уголовное дело в отношении соучастников незаконной организации и проведения азартных игр. 

Оказалось, что с января 2021 года по август 2022 года уроженец Таджикистана с тремя местными жительницами организовал в здании на улице Ленина азартные игры. Мужчина заранее купил необходимые предметы мебели и интерьера, персональные компьютеры.

«Также была разработана система конспирации противозаконной деятельности, распределены роли между участниками группы», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. 

Уголовное дело направили в Советский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

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Автор:
сегодня, в 14:15 +1
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