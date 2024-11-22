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В Чернском районе перевозчик возил пассажиров с нарушениями
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Чернском районе перевозчик возил пассажиров с нарушениями

Автобус не был оснащен техсредствами.

Прокуратура Чернского района проверила, как ООО «Плавское АТП» соблюдает законодательство о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок.

Специалисты установили, что транспортная компания осуществляла регулярную перевозку пассажиров на транспортном средстве по межсубъектному маршруту Чернь — Мценск по путевому листу с неисправным тахографом, без задних грязезащитных устройств (брызговиков).

Кроме этого, автобус не был оснащен техническими средствами видеонаблюдения и видеозаписи в пассажирском салоне и кабине управления транспортным средством. Транспортное средство сняли с маршрута.

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Автор:
сегодня, в 11:39 0
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