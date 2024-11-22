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Осужденный из Новомосковска не сдал сокамерников-дебоширов и теперь отправится в колонию строгого режима
Фото из архива Myslo.ru

Осужденный из Новомосковска не сдал сокамерников-дебоширов и теперь отправится в колонию строгого режима

В Новомосковске вынесен приговор за отказ свидетеля от дачи показаний

Новомосковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Тулы, отбывающего наказание в исправительной колонии Новомосковска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 308 УК РФ (отказ свидетеля от дачи показаний).

26 июля осужденный за грабеж, зная об уголовной ответственности, отказался давать показания в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о беспорядках, которые устроили его сокамерники в колонии.

Суд приговорил мужчину по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части ранее назначенного наказания окончательно к 2 годам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

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осужденныйотказ от дачи показаний
Место
НовомосковскТульская область
 

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